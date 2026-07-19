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Are You the One?

MTV liveStaffel 9Folge 1vom 19.07.2026
Wie weit würdest du für die Liebe gehen? Teil 1

Wie weit würdest du für die Liebe gehen? Teil 1Jetzt kostenlos streamen

Are You the One?

Folge 1: Wie weit würdest du für die Liebe gehen? Teil 1

45 Min.Folge vom 19.07.2026Ab 12

Die Dating-Show greift Singles bei der Partnersuche unter die Arme und wenn alles gut läuft, winkt den Teilnehmern sogar noch ein stolzer Geldgewinn. Doch zunächst müssen 20 Teilnehmer innerhalb eines Monats auf Hawaii zueinander finden.

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