Staffel 9Folge 2vom 20.07.2026
Wie weit würdest du für die Liebe gehen? Teil 2Jetzt kostenlos streamen
Are You the One?
Folge 2: Wie weit würdest du für die Liebe gehen? Teil 2
44 Min.Folge vom 20.07.2026Ab 12
Es ist eine Nacht, in der sich ein Paar trennt und neue Beziehungen eingeht. Währenddessen glauben andere Paare, dass sie die passende Partie bereits gefunden haben. Der Druck erhöht sich, als die Beziehungen auf die Probe gestellt werden.
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Are You the One?
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Romanze, Reality
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2, Season 4, Season 6, Season 8-9: MTV Germany