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Are You the One?

MTV liveStaffel 9Folge 2vom 20.07.2026
Wie weit würdest du für die Liebe gehen? Teil 2

Wie weit würdest du für die Liebe gehen? Teil 2Jetzt kostenlos streamen

Are You the One?

Folge 2: Wie weit würdest du für die Liebe gehen? Teil 2

44 Min.Folge vom 20.07.2026Ab 12

Es ist eine Nacht, in der sich ein Paar trennt und neue Beziehungen eingeht. Währenddessen glauben andere Paare, dass sie die passende Partie bereits gefunden haben. Der Druck erhöht sich, als die Beziehungen auf die Probe gestellt werden.

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