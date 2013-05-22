Asphalt-Cowboys
Folge vom 22.05.2013: Irgendwas ist immer!
Holzfahrer Thorsten Ecker sitzt bereits vor Sonnenaufgang hinterm Lenkrad seines tonnenschweren LKW. Der 38-jährige Trucker ist auf dem Weg in die Berge, um seine erste Fuhre abzuholen. Er hat das Unternehmen vom Vater übernommen und ernährt damit seine 4-köpfige Familie. Noch ahnt der Unterfranke nicht, dass ihm dieser Arbeitstag einen Haufen unangenehme Überraschungen beschert. Andreas Schubert startet in der Zwischenzeit zu einer Sammelgut-Tour nach Italien - dabei steht der erfahrene Transportunternehmer unter enormem Zeitdruck. Und Trucker-Lady Monika bricht im Konvoi zu einer Schwerlast-Tour an die Ostsee auf. Die 41-Jährige hat zwar erst seit drei Jahren ihren LKW-Führerschein, darf aber trotzdem schon große Frachten kutschieren - gelernt ist eben gelernt. Wenn Monika auf dem Bock sitzt, darf aber einer nie fehlen: ihr Terrier Aik.