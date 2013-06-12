Unterwegs kann alles passieren!Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 12.06.2013: Unterwegs kann alles passieren!
Trucker-Lady Monika ist mit einem ganz besonderen Auftrag auf Tour. Sie soll Qualitäts-Särge aus Niederbayern holen, denn ihre Spedition betreibt neben dem Transportgeschäft auch ein Bestattungsinstitut. Natürlich fährt sie nicht leer ins Bayernland und macht sich voll beladen mit hochwertigen Pumpspeichern auf den Weg. Doch die Anlieferung im Bayerischen Wald droht bald zu einer Irrfahrt zu werden. Und während Holzfahrer Thorsten nach einer Spezial-Tour mit stählerner Ladung schon längst in bester Laune den Maibaum auf dem Dorfplatz aufstellt, schwillt Italienfahrer Andreas Schubert einmal mehr der Kamm - wieder nix mit Dolce Vita!
