Asphalt-Cowboys
Folge vom 27.05.2014: C’est la vie!
45 Min.Folge vom 27.05.2014Ab 12
Endspurt auf der Insel: England-Trucker Florian Steinhäuser transportiert eine wertvolle Ladung an die Nordseeküste. Der Rennwagen in seinem Auflieger ist 100 000 Euro wert. Ruhrpott-Trucker Mike Cohnen ist unterdessen auf dem Weg in den Norden - ausladen in Hamburg, rückladen in Bremen. Die Termine sind knapp kalkuliert. Doch ein Männerabend mit Kumpel Nick in der Raststätte Jägerheim entschädigt für so manchen Stress. Marten Nottelmann geht derweil zum ersten Mal auf Tour mit seinem nagelneuen Volvo.
