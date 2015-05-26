Zum Inhalt springenBarrierefrei
DMAX Folge vom 26.05.2015
45 Min. Ab 12

Piet Hackmann veranstaltet mit seinen Kumpels ein Truckertreffen. Anschließend werden für die nächste Tour Schnitzel auf den Hänger geladen. Dabei muss Lehrling Steffen tatkräftig mit anpacken. Asphalt-Cowboy Florian Steinhäuser kämpft sich unterdessen auf der britischen Insel durch das Verkehrschaos in Dublin. So laut und verrückt hatte sich der Rheinländer die irische Hauptstadt nicht vorgestellt. Steffen Müller nimmt in dieser Folge Kurs auf Paris. Der Kühlwagenfahrer lädt auf dem Großmarkt in Frankreich Lebensmittel für die süddeutsche Edelgastronomie.

