Asphalt-Cowboys
Folge vom 15.03.2016: Komplizen wie wir
45 Min.Folge vom 15.03.2016Ab 12
Mallorca-Spediteur Dieter Lynen macht sich bereit für eine Tour auf seine Lieblingsinsel. Mit deutschem Bier und Möbeln auf dem Hänger geht es über Südfrankreich und Barcelona auf die Baleareninsel. Die Fahrer des Vereins „Kinder brauchen Hilfe“ aus dem westfälischen Hamm haben unterdessen in Osteuropa mit eigenwilligen Verkehrsregeln zu kämpfen: Als Trucker Norbert mit seinem schweren Lkw auf der Autobahn in Litauen wenden muss, platzt dem sicherheitsbewussten Ex-Polizisten der Kragen.
