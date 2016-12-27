Asphalt-Cowboys
Folge vom 27.12.2016: Hilf dir selbst
45 Min.Folge vom 27.12.2016Ab 12
Ob Nah- oder Fernverkehr, Gefahrengut oder Express: Marc Panzer weiß, wie das Transport-Business läuft. Denn der „Asphalt-Cowboy“ hat sich mit Charme und Durchsetzungsvermögen in Nordrhein-Westfalen eine eigene Firma aufgebaut. Doch Berufskraftfahrer und Spediteur, das sind zwei Jobs in einem. Deshalb ist hinter dem Lenkrad Multitasking angesagt. Ein ausgiebiges Privatleben und gesunde Ernährung sind in der Logistik-Branche ebenfalls purer Luxus. Stattdessen kämpfen die Helden der Autobahn in dieser Folge mit nervenaufreibendem Terminstress.
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
