Asphalt-Cowboys
Folge vom 03.01.2017: Ich lenke, also bin ich
45 Min.Folge vom 03.01.2017Ab 12
2000 Kilometer ohne Ladung auf dem Hänger? Mike Cohnen und Daniel Schewe freuen sich in Süditalien auf die Rückkehr nach Deutschland. Doch offenbar haben die Ruhrpott-Trucker die Rechnung ohne den Spediteur gemacht. Florian Steinhäuser ist derweil mit seinem Brummi in Österreich unterwegs. Auf der entspannten Route bleibt dem „Asphalt-Cowboy“ Zeit für tiefgründige Gedanken. Und Marc Panzer soll in dieser Folge 20 Tonnen feinstes Rindfleisch nach Köln transportieren. Aber im Kühlhaus passiert dem Lkw-Fahrer ein Missgeschick.
