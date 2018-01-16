Asphalt-Cowboys
Folge vom 16.01.2018: Schwere Last
45 Min.Folge vom 16.01.2018Ab 6
Marc Panzer ist genervt: Denn in Belgien eine gute Rückladung zu bekommen, ist wie ein Sechser im Lotto. Der „Asphalt-Cowboy“ telefoniert sich zwischen den Entladeterminen die Ohren heiß, doch es gibt einfach keine guten Angebote. Joe Flege ist derweil auf dem amerikanischen Kontinent in Richtung Kentucky unterwegs. Dort trifft der Auswanderer, laut Wettervorhersage, auf die Ausläufer des Hurrikans „Irma“. Und Trucker Marcel Most hat auf dem Weg nach Schottland - mit einer 14 Meter langen Jacht auf dem Hänger - Probleme beim Bremsen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.