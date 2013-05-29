Asphalt-Cowboys
Folge vom 29.05.2013: Wie im richtigen Leben
Um kurz nach fünf Uhr morgens wirft Truckerin Monika auf der Raststätte Frankenwald in Bayern den Motor an. Dieser Tag wird für die 41-Jährige eine ziemliche Tortur, denn ihr macht ein grippaler Infekt zu schaffen. Am Abend wartet auf die toughe Schwäbin keine heiße Badewanne, sondern ein schnöder Baucontainer ohne Warmwasser mitten in der vorpommerschen Provinz. Doch davon lässt sich Monika nicht ausbremsen, fest entschlossen macht sie sich auf den Weg Richtung Norden. Transportunternehmer Marten ist inzwischen mit einer Ladung Stahlträger nach Augsburg unterwegs. Der 30-Jährige hat wegen des saisonalen Konjunkturtiefs bis dato noch keine Rückladung organisieren können. Ein Riesenproblem für den Trucker! Eine Leerfahrt kann er sich nämlich nicht leisten, da er sonst Sprit, Maut und Verpflegung aus eigener Tasche zahlen müsste. Für Holzfahrer Thorsten dagegen ist die Welt heute völlig in Ordnung. Er hat Eichen aus dem Frankfurter Stadtwald geladen. Doch auch auf den "King of the Rhön" wartet ein langer, anstrengender Arbeitstag.