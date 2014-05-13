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Asphalt-Cowboys

Macken haben alle

DMAXFolge vom 13.05.2014
Macken haben alle

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Asphalt-Cowboys

Folge vom 13.05.2014: Macken haben alle

44 Min.Folge vom 13.05.2014Ab 12

Andreas Schubert ist guter Dinge: Der Lkw-Fahrer freut sich auf seine nächste Tour, denn es geht nach Süditalien. Genau die Kragenweite des bayerischen Genießers. Seine Kollegin Monika wird unterdessen auf dem Weg nach Österreich von einer Großbaustelle ausgebremst. Die 42-Jährige hat auf ihrem Tieflader einen riesigen Tank geladen. Pferdetrucker Gerald und Neuling Günther entladen unterdessen in Spanien ihre ersten Vierbeiner. Dabei muss das Duo höllisch aufpassen, dass ihm keines der temperamentvollen Tiere abhandenkommt.

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