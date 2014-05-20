Asphalt-Cowboys
Folge vom 20.05.2014: Schön ist überall
45 Min. Ab 12
In Österreich regnet es Bindfäden. Doch davon lässt sich Florian Steinhäuser nicht die Laune verderben. Schließlich steht eine seiner Lieblingstouren auf dem Programm. Es geht durch den Eurotunnel auf die britische Insel. Ein Problem bereitet dem tiefenentspannten Trucker jedoch Bauchschmerzen: illegale Einwanderer, die versuchen, als blinde Passagiere im Lastwagen über die Grenze zu gelangen. Andreas Schubert hat unterdessen in Rimini mit langen Wartezeiten zu kämpfen. Der Lkw-Fahrer nutzt die unliebsame Zwangspause zur Truckpflege.
