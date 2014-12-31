Asphalt-Cowboys
Folge vom 31.12.2014: Besser als Meditieren
45 Min.Folge vom 31.12.2014Ab 12
Andreas Schubert freut sich auf ein großartiges Wochenende, denn beim Nog-Harder-Truck-Festival in der Nähe von Utrecht trifft er auf Kollegen aus ganz Europa. Tonnenschwere Lkws und ausgelassene Stimmung: Der bayerische Fahrer und Spediteur ist in Holland schon zum sechsten Mal dabei. Marten Nottelmann ist dagegen wegen einer Operation ans Bett gefesselt. Sein Vater Otto springt ein und transportiert die 15-Tonnen-Ladung nach Luxemburg. Asphalt-Cowboy Florian Steinhäuser bricht derweil Richtung Irland auf. Die Tour wird zum einmaligen Erlebnis.
