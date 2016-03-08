Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Asphalt-Cowboys

Chef von allem

DMAXFolge vom 08.03.2016
Chef von allem

Chef von allemJetzt kostenlos streamen

Asphalt-Cowboys

Folge vom 08.03.2016: Chef von allem

45 Min.Folge vom 08.03.2016Ab 12

Mike Cohnen und Daniel Schewe haben in Norwegen mit einer abenteuerlichen Abladestelle zu kämpfen. Die Trucker sollen mitten in einem Wald Abwasserrohre ausliefern. Es ist eng, matschig und weit und breit ist keine Firma in Sicht. Doch dann kommen ihnen plötzlich zwei Kollegen entgegen. Der bayerische Spediteur Andreas Schuber wechselt derweil in dieser Folge auf den Beifahrersitz. Sein neuer Angestellter Christian soll zeigen, was er drauf hat. Deshalb lässt ihn Andreas ans Lenkrad seines geliebten, aufgemotzten Scanias.

Alle verfügbaren Folgen