Asphalt-Cowboys
Folge vom 22.03.2016: Heimat im Herzen
44 Min.Folge vom 22.03.2016Ab 12
Frau am Steuer: Spediteur Daniel Schewe hat eine neue Fahrerin eingestellt. Maike besitzt erst seit einem halben Jahr einen Lkw-Führerschein und fährt zum ersten Mal alleine eine Tour für ihren Chef. Mallorca-Trucker Dieter Lynen trifft unterdessen an seinem freien Abend auf der Balearen-Insel die Sängerin Melanie Müller. Und die Fahrer des Vereins „Kinder brauchen Hilfe“ aus dem westfälischen Hamm legen die letzten Kilometer ihres Vierzigtonner-Hilfsgütertransports nach Litauen auf einer abenteuerlichen Straße zurück.
