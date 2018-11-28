Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sündenbock

Staffel 1Folge 11vom 28.11.2018
Folge 11: Sündenbock

43 Min.Folge vom 28.11.2018Ab 12

Wer ist schuld an Lilys Tod? Nic gerät in die Schusslinie - war ihre Infusion der Grund, oder hat Dr. Hunters Behandlungsmethode etwas damit zu tun? Auch Dr. Bell bereitet seine Verteidigung vor, da er einen Patienten während der Operation in Brand gesteckt hat.

