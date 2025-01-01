Atlanta Medical
Folge 11: Herzklappe
42 Min.Ab 12
Bradley hält vor einer Quo Vadis-Delegation, der auch Bell angehört, einen Vortrag. Plötzlich bricht er zusammen und stirbt trotz Devons Reanimation. Bei der Autopsie stellt Dr. Turner einen defekten Herzklappenersatz fest. Gordon macht daraufhin Austin für die falsche intraoperative Handhabung und damit Beschädigung der Klappe verantwortlich und diskreditiert ihn.
Alle Staffeln im Überblick
Atlanta Medical
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
Enthält Produktplatzierungen