Atlanta Medical

Herzklappe

ProSieben FUNStaffel 2Folge 11
Herzklappe

Atlanta Medical

Folge 11: Herzklappe

42 Min.Ab 12

Bradley hält vor einer Quo Vadis-Delegation, der auch Bell angehört, einen Vortrag. Plötzlich bricht er zusammen und stirbt trotz Devons Reanimation. Bei der Autopsie stellt Dr. Turner einen defekten Herzklappenersatz fest. Gordon macht daraufhin Austin für die falsche intraoperative Handhabung und damit Beschädigung der Klappe verantwortlich und diskreditiert ihn.

