Atlanta Medical
Folge 18: Ehrliche Liebe
43 Min.Folge vom 13.11.2019Ab 12
Nach der Zerschlagung von QuoVadis taucht Julian wieder auf. Sie lehnt allerdings Marshalls Angebot ab, QuoVadis neu aufzubauen. Kits Ex-Mann Brett wird ins Chastain eingeliefert; er hat ein Aorten-Aneurysma, das zu platzen droht, und einen Tumor der Nebenniere. Kit und Brett verbindet eine ehrliche Liebe, die auch Bell, trotz seiner Fürsorge gegenüber Kit, nicht entgeht. Indes konfrontiert Alec Nic mit seinen Gefühlen für sie.
Alle Staffeln im Überblick
Atlanta Medical
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
Enthält Produktplatzierungen