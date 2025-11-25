Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben FUN Staffel 3 Folge 1
Folge 1: Von Asche zu Asche

42 Min. Ab 12

Das Red Rock Mountain Medical hat mittlerweile das Chastain übernommen; die Ärzte und das Pflegepersonal müssen sich an neue Regeln und Kollegen gewöhnen. Während des Baus eines neuen neurochirurgischen Zentrums wird eine Gasexplosion ausgelöst, bei der Conrad in Gefahr gerät. Derweil muss sich der Neurochirurg Barrett Cain mit einer komplizierten Operation beweisen.

