Atlanta Medical
Folge 6: Überarbeitet
42 Min.Ab 12
Am Nationalen Tag der Pflegekräfte sind die Krankenschwestern im Chastain Park Memorial Krankenhaus stark unterbesetzt und vollkommen überlastet. Cain führt eine gefährliche Operation an einem Patienten namens Horace Dudley durch, den er in einem Pokerspiel mit Bell gewonnen hat. Indes erfährt Conrad, dass seinem Vater das gleiche Medikament verabreicht wurde, von dem er befürchtet, dass es bei Nics Schwester Jessie zum Tod geführt hat.
Atlanta Medical
Genre:Drama, Medizin
Produktion:US, 2018
