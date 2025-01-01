Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Atlanta Medical

Überarbeitet

ProSieben FUNStaffel 3Folge 6
Joyn Plus
Überarbeitet

ÜberarbeitetJetzt ohne Werbung streamen

Atlanta Medical

Folge 6: Überarbeitet

42 Min.Ab 12

Am Nationalen Tag der Pflegekräfte sind die Krankenschwestern im Chastain Park Memorial Krankenhaus stark unterbesetzt und vollkommen überlastet. Cain führt eine gefährliche Operation an einem Patienten namens Horace Dudley durch, den er in einem Pokerspiel mit Bell gewonnen hat. Indes erfährt Conrad, dass seinem Vater das gleiche Medikament verabreicht wurde, von dem er befürchtet, dass es bei Nics Schwester Jessie zum Tod geführt hat.

Alle Staffeln im Überblick

Atlanta Medical
ProSieben FUN
Atlanta Medical

Atlanta Medical

Alle 4 Staffeln und Folgen