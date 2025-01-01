Atlanta Medical
Folge 7: Schuldgefühle
42 Min.Ab 12
Nachdem Conrad einen Anruf von seinem ehemaligen Armeekommandanten erhält, der hilflos und verwundet im Wald liegt, brechen sich viele alte Gefühle Bahn, während er unterwegs ist, um ihn zu retten. Devon und Kit behandeln eine Patientin, die an Sichelzellanämie leidet, und ermutigen sie dazu, eine Hüftprothese einsetzen zu lassen, die ihre Schmerzen lindern soll. Währenddessen wird Raptor mitten in einer komplizierten Operation abberufen und Mina muss ihr ganzes Können einsetzen und die Operation alleine zu Ende bringen.
