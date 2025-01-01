Atlanta Medical
Folge 11: Schwerelos
43 Min.Ab 12
Nach seiner Entlassung ist sich Conrad nicht sicher, wie er seine Zukunft gestalten soll. Um sich abzulenken, begleitet er seinen ehemaligen Patienten Finn Niver bei einem Abenteuer in der Schwerelosigkeit. Derweil tritt Cain seinen Dienst als neuer Chefarzt der Chirurgie an. Eine seiner ersten Amtshandlungen sorgt für große Verwirrung unter den Ärzten. Mina hat indes große Probleme, sich um Adakus Baby zu kümmern.
Alle Staffeln im Überblick
Atlanta Medical
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
Enthält Produktplatzierungen