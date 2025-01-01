Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben FUNStaffel 3Folge 11
Folge 11: Schwerelos

43 Min.Ab 12

Nach seiner Entlassung ist sich Conrad nicht sicher, wie er seine Zukunft gestalten soll. Um sich abzulenken, begleitet er seinen ehemaligen Patienten Finn Niver bei einem Abenteuer in der Schwerelosigkeit. Derweil tritt Cain seinen Dienst als neuer Chefarzt der Chirurgie an. Eine seiner ersten Amtshandlungen sorgt für große Verwirrung unter den Ärzten. Mina hat indes große Probleme, sich um Adakus Baby zu kümmern.

ProSieben FUN
