Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Atlanta Medical

Superkeim

ProSieben FUNStaffel 3Folge 19
Joyn Plus
Superkeim

SuperkeimJetzt ohne Werbung streamen

Atlanta Medical

Folge 19: Superkeim

43 Min.Ab 12

Kim und Cain bemühen sich, die Verbreitung des infektiösen Pilzes einzudämmen, ohne dass die prekäre Lage öffentlich wird. Als jedoch eine weitere Patientin mutmaßlich mit dem Erreger infiziert wird, sieht Cain sich gezwungen, Ezra einzuweihen. Unterdessen verschlechtert sich Dereks Zustand drastisch. Zur selben Zeit bemühen Nic und AJ sich, die leibliche Familie eines Patienten ausfindig zu machen, der eine Lungentransplantation benötigt.

Alle Staffeln im Überblick

Atlanta Medical
ProSieben FUN
Atlanta Medical

Atlanta Medical

Alle 4 Staffeln und Folgen