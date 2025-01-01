Atlanta Medical
Folge 19: Superkeim
43 Min.Ab 12
Kim und Cain bemühen sich, die Verbreitung des infektiösen Pilzes einzudämmen, ohne dass die prekäre Lage öffentlich wird. Als jedoch eine weitere Patientin mutmaßlich mit dem Erreger infiziert wird, sieht Cain sich gezwungen, Ezra einzuweihen. Unterdessen verschlechtert sich Dereks Zustand drastisch. Zur selben Zeit bemühen Nic und AJ sich, die leibliche Familie eines Patienten ausfindig zu machen, der eine Lungentransplantation benötigt.
Alle Staffeln im Überblick
Atlanta Medical
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Medizin
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
Enthält Produktplatzierungen