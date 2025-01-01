Atlanta Medical
Folge 20: Wettlauf gegen die Zeit
43 Min.Ab 12
Obwohl die Ausbreitung des gefährlichen Erregers gestoppt werden kann, stellt sich heraus, dass Derek durch die Beatmungsmaschine infiziert wurde. Zur selben Zeit wird Cains Ex-Freundin Justine in die Klinik eingeliefert und die beiden erkennen, dass sie nach wie vor Gefühle füreinander haben. Als Dereks und Justines Zustand sich gleichzeitig verschlechtern, liegt es an Cain, beide zu retten.
Genre:Drama, Medizin
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
