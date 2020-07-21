Rettung in letzter SekundeJetzt ohne Werbung streamen
Atlanta Medical
Folge 7: Rettung in letzter Sekunde
43 Min.Folge vom 21.07.2020Ab 12
Nachdem Jessica völlig übermüdet am Steuer eingeschlafen ist und einen Unfall verursacht hat, wird sie schwer verletzt ins Chastain eingeliefert. Irving realisiert, wie sehr er sie liebt und überträgt Conrad alle medizinischen Entscheidungen. Als dieser von einer Gehirnoperation zur Druckentlastung dringend abrät, lässt sich Cain jedoch nicht beirren und operiert Jessica. Conrad ist außer sich vor Wut ...
Atlanta Medical
Genre:Drama, Medizin
Produktion:US, 2018
