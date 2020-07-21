Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Atlanta Medical

Rettung in letzter Sekunde

ProSieben FUNStaffel 3Folge 7vom 21.07.2020
Joyn Plus
Rettung in letzter Sekunde

Rettung in letzter SekundeJetzt ohne Werbung streamen

Atlanta Medical

Folge 7: Rettung in letzter Sekunde

43 Min.Folge vom 21.07.2020Ab 12

Nachdem Jessica völlig übermüdet am Steuer eingeschlafen ist und einen Unfall verursacht hat, wird sie schwer verletzt ins Chastain eingeliefert. Irving realisiert, wie sehr er sie liebt und überträgt Conrad alle medizinischen Entscheidungen. Als dieser von einer Gehirnoperation zur Druckentlastung dringend abrät, lässt sich Cain jedoch nicht beirren und operiert Jessica. Conrad ist außer sich vor Wut ...

Alle Staffeln im Überblick

Atlanta Medical
ProSieben FUN
Atlanta Medical

Atlanta Medical

Alle 4 Staffeln und Folgen