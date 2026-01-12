Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Folge 22: Der frühe Vogel
20 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 12
Für ihre neueste Auktion müssen die beiden Schnäppchenjäger Allen und Ton besonders früh aufstehen. Im kalifornischen Stanton bekommen sie dieses Mal Konkurrenz von einer netten Dame, die es faustdick hinter den Ohren hat.
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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Fremantle Media Enterprises Ltd.