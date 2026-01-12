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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Der frühe Vogel

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 22vom 12.01.2026
Der frühe Vogel

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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Folge 22: Der frühe Vogel

20 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 12

Für ihre neueste Auktion müssen die beiden Schnäppchenjäger Allen und Ton besonders früh aufstehen. Im kalifornischen Stanton bekommen sie dieses Mal Konkurrenz von einer netten Dame, die es faustdick hinter den Ohren hat.

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