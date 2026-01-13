Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Folge 23: Alte Wunden
20 Min.Folge vom 13.01.2026Ab 12
Bei einer Container-Auktion trifft Allen auf seinen ehemaligen Partner und jetzigen Erzfeind Bill. Der versucht natürlich, ihnen die besten Abteile vor der Nase wegzuschnappen und bei anderen Containern den Preis hochzutreiben. Das lassen sich Ton und Allen allerdings nicht gefallen.
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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Fremantle Media Enterprises Ltd.