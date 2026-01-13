Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Folge 25: Militärausrüstung
20 Min.Folge vom 13.01.2026Ab 12
Allen und Ton wissen schon vor ihrer nächsten Auktion, dass es teuer für sie wird. In San Diego sind die Bieterveranstaltungen größer als in anderen Orten. Doch wenn sich besonders viele Schnäppchenjäger für die Objekte interessieren, müssen die Auktionsprofis geschickt vorgehen, um zum Zug zu kommen.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Fremantle Media Enterprises Ltd.