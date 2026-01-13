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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Militärausrüstung

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 25vom 13.01.2026
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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Folge 25: Militärausrüstung

20 Min.Folge vom 13.01.2026Ab 12

Allen und Ton wissen schon vor ihrer nächsten Auktion, dass es teuer für sie wird. In San Diego sind die Bieterveranstaltungen größer als in anderen Orten. Doch wenn sich besonders viele Schnäppchenjäger für die Objekte interessieren, müssen die Auktionsprofis geschickt vorgehen, um zum Zug zu kommen.

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