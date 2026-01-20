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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Hula Moola

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 23vom 20.01.2026
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Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse

Folge 23: Hula Moola

20 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12

Ton und Allen machen sich auf den Weg nach Hawaii für eine Auktion - dabei werden sie von einer neuen temperamentvollen Assistentin begleitet. Auf der Insel können sie mehrere Geräte für Unterwasserreisen ergattern und außerdem einen antiken Schlitten, mit dem man einst Vulkane herabgefahren ist.

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