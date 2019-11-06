Staffel 1Folge 2vom 06.11.2019
Auf Brautschau im Ausland
Folge 2
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Der scheue Sportsfreund Sascha (27) lernt in den Straßen von Cebu durch Zufall die zierliche Christina kennen. Werden beide alle sprachlichen Hürden überspringen und Gemeinsamkeiten entdecken? Verzweifelt sucht Trachtenträger Andreas (37) am Strand von Pattaya sein erstes Date. Macho Harry (46) will bei der rassigen Inna punkten. Und Kuhbauer Jürgen (41) darf Ostschönheit Crina zu Hause besuchen und macht Bekanntschaft mit dem familieneigenen Plumpsklo. Rechte: Sat.1
