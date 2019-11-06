Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Brautschau im Ausland

Staffel 1Folge 3vom 06.11.2019
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Andreas (37) lernt in einem Becken voller Knabberfische die schöne Pi kennen. In Bratislava lässt sich Bernd (44) unterdessen den Kopf von Schönheit Renata verdrehen, während der bekennende Macho Harry durch St. Petersburg streift und auf einer Brücke die rassige Irina kennenlernt. Traktorliebhaber Jürgen (41) macht in Rumänien Bekanntschaft mit der taffen Anka. Und der schüchterne Schmusebär Sascha (27) muss in Cebu erkennen, wie schweißtreibend eine Radtour sein kann. Rechte: Sat.1

