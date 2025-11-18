Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf den Spuren des Unerklärlichen - The Proof is Out There

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 12vom 18.11.2025
Folge 12: Monster auf dem Dachboden

40 Min.Folge vom 18.11.2025Ab 12

Experten analysieren mithilfe der neuesten Technik das schier Unglaubliche: Meldungen über UFO-Sichtungen sind in Houston, Texas, keine Seltenheit. Was bedeuten die zuletzt gemeldeten mysteriös flackernden Lichter am Firmament? Und: Auf einem verlassenen Dachboden taucht eine menschenähnliche Kreatur vor den Kameras auf.

