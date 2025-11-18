Monster auf dem DachbodenJetzt kostenlos streamen
Auf den Spuren des Unerklärlichen - The Proof is Out There
Folge 12: Monster auf dem Dachboden
40 Min.Folge vom 18.11.2025Ab 12
Experten analysieren mithilfe der neuesten Technik das schier Unglaubliche: Meldungen über UFO-Sichtungen sind in Houston, Texas, keine Seltenheit. Was bedeuten die zuletzt gemeldeten mysteriös flackernden Lichter am Firmament? Und: Auf einem verlassenen Dachboden taucht eine menschenähnliche Kreatur vor den Kameras auf.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf den Spuren des Unerklärlichen - The Proof is Out There
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC