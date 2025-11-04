Auf den Spuren des Unerklärlichen - The Proof is Out There
Folge 2: Bigfoot erlegt
42 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 12
Experten analysieren mithilfe der neuesten Technik das schier Unglaubliche: Was hat es mit einem von der US-Regierung veröffentlichten Video auf sich, das ein UFO in Form einer Gummiente zeigen soll? Und: Stimmen die Behauptungen eines Mannes, er habe Bigfoot eigenhändig getötet?
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC