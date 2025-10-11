Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf den Spuren des Unerklärlichen - The Proof is Out There

Vögel auf dem Mars

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 19vom 11.10.2025
Folge 19: Vögel auf dem Mars

20 Min.Folge vom 11.10.2025Ab 12

Die Doku-Reihe beschäftigt sich mit den mysteriösesten Video-, Foto- und Audioaufnahmen aus aller Welt. Experten analysieren die Theorie über Bigfoots Todesschrei - das Wesen soll einen Laut von sich geben, der Menschen krank macht. Und: Eine Aufzeichnung aus dem Weltall soll Vögel auf dem Mars zeigen. Was steckt dahinter?

