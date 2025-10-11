Auf den Spuren des Unerklärlichen - The Proof is Out There
Folge 19: Vögel auf dem Mars
20 Min.Folge vom 11.10.2025Ab 12
Die Doku-Reihe beschäftigt sich mit den mysteriösesten Video-, Foto- und Audioaufnahmen aus aller Welt. Experten analysieren die Theorie über Bigfoots Todesschrei - das Wesen soll einen Laut von sich geben, der Menschen krank macht. Und: Eine Aufzeichnung aus dem Weltall soll Vögel auf dem Mars zeigen. Was steckt dahinter?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf den Spuren des Unerklärlichen - The Proof is Out There
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC