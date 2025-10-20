Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf den Spuren des Unerklärlichen - The Proof is Out There

Bigfoot im Rausch

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 25vom 20.10.2025
Bigfoot im Rausch

Bigfoot im RauschJetzt kostenlos streamen

Auf den Spuren des Unerklärlichen - The Proof is Out There

Folge 25: Bigfoot im Rausch

20 Min.Folge vom 20.10.2025Ab 12

Die Doku-Reihe beschäftigt sich mit den mysteriösesten Video-, Foto- und Audioaufnahmen aus aller Welt. Ein Mann behauptet, er habe während eines Waldspaziergangs Bigfoot vor die Linse bekommen. Und: Mysteriöse Wandmalereien in Indien - Wurden sie von Außerirdischen hinterlassen?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Auf den Spuren des Unerklärlichen - The Proof is Out There
Kabel Eins Doku
Auf den Spuren des Unerklärlichen - The Proof is Out There

Auf den Spuren des Unerklärlichen - The Proof is Out There

Alle 2 Staffeln und Folgen