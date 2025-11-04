Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf den Spuren des Unerklärlichen - The Proof is Out There

Mensch oder Fisch?

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 4vom 04.11.2025
Mensch oder Fisch?

Folge 4: Mensch oder Fisch?

40 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 12

Experten analysieren mithilfe der neuesten Technik das schier Unglaubliche: Taucht Bigfoot vor einer Kameralinse in Michigan auf? Und: Verstörende Aufnahmen von einem Fisch mit Menschengesicht aus China verstören die Zuschauer.

