Auf den Spuren des Unerklärlichen - The Proof is Out There
Folge 4: Mensch oder Fisch?
40 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 12
Experten analysieren mithilfe der neuesten Technik das schier Unglaubliche: Taucht Bigfoot vor einer Kameralinse in Michigan auf? Und: Verstörende Aufnahmen von einem Fisch mit Menschengesicht aus China verstören die Zuschauer.
Genre:Dokumentation
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC