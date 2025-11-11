Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf den Spuren des Unerklärlichen - The Proof is Out There

Die Superratte

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 6vom 11.11.2025
Folge 6: Die Superratte

41 Min.Folge vom 11.11.2025Ab 12

Experten analysieren mithilfe der neuesten Technik das schier Unglaubliche: Aufnahmen von der Internationalen Raumstation ISS könnten eine vorausstehende Alien-Invasion vorhersagen. Und: In einem Gewässer in Washington State machen Kayaker eine furchterregende Entdeckung.

