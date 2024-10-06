Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Berlin

Auge um Auge

SAT.1Staffel 4Folge 60vom 06.10.2024
Auge um Auge

Auge um AugeJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Berlin

Folge 60: Auge um Auge

45 Min.Folge vom 06.10.2024Ab 12

Ein Teenager wird bewusstlos und blutend von seiner Mutter aufgefunden. Er wollte sich mit seinem vorbestraften Onkel treffen. Hat er ihm das angetan? - Eine Fahrschülerin hat während ihrer Prüfung eine Radfahrerin angefahren und schwer verletzt. Sie ist vollkommen aufgelöst, doch weist jegliche Schuld von sich. Und auch der Fahrlehrer möchte den Vorfall am liebsten schnell vertuschen.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Berlin
SAT.1
Auf Streife - Berlin

Auf Streife - Berlin

Alle 5 Staffeln und Folgen