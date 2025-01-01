Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 66
44 Min.

Als die Polizisten zu einem Wohnungseinbruch gerufen werden, stehen die Türen offen und auf der Straße hält ein Taxifahrer eine Frau gegen ihren Willen im Auto fest. Als der Taxifahrer losfahren will, greifen die Beamten ein. - Ein kryptischer Notruf wegen schwerer Körperverletzung führt die Beamten zu einem Einfamilienhaus. Dort liegen ein Kinderkoffer und eine Puppe mitten auf der Straße. Ein kleines Mädchen hat den Notruf gewählt, weil sie in ein Kinderhotel ziehen will.

