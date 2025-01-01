Auf Streife - Berlin
Folge 66: Bei Abflug Einbruch
44 Min.
Als die Polizisten zu einem Wohnungseinbruch gerufen werden, stehen die Türen offen und auf der Straße hält ein Taxifahrer eine Frau gegen ihren Willen im Auto fest. Als der Taxifahrer losfahren will, greifen die Beamten ein. - Ein kryptischer Notruf wegen schwerer Körperverletzung führt die Beamten zu einem Einfamilienhaus. Dort liegen ein Kinderkoffer und eine Puppe mitten auf der Straße. Ein kleines Mädchen hat den Notruf gewählt, weil sie in ein Kinderhotel ziehen will.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Berlin
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1