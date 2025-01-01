Auf Streife - Berlin
Folge 79: Provisionsfrei
44 Min.
Ein Streit in einem Mehrfamilienhaus droht zu eskalieren: Ein Paar denkt, Einbrecher auf frischer Tat ertappt zu haben. - Die Polizisten werden gerufen, weil ein Mädchen vermisst wird. Ihr Rad wurde beim Haus eines Mannes gefunden, der als Kinderschreck gilt. Dann finden die Beamten im Haus das blutbefleckte Freundschaftsbuch des Mädchens. - Bei ihrer Runde durch ein Kneipenviertel fällt den Beamten eine leicht bekleidete Frau auf, die aus dem Dach einer Limousine hängt.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Berlin
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1