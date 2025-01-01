Auf Streife - Berlin
Folge 25: Crash ins Glück
45 Min.Ab 12
Ein junges Paar ist auf dem Weg zur Hochzeit. Plötzlich fällt etwas vom Himmel und sie bauen einen Unfall. - Als die Beamten zum Einsatzort kommen, erwartet sie ein bizarres Bild. Ein Mann ist wie eine Mumie in Zeitungspapier an die Straßenlaterne gewickelt. Wer hat ihm das angetan? - In einer Wohnsiedlung liegt ein Ehepaar im Clinch. Die Frau sucht ihre Mutter, während der Mann aggressiv mit seiner Kettensäge hantiert. Hat er der Schwiegermutter etwas angetan?
Weitere Folgen in Staffel 5
Auf Streife - Berlin
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
12
