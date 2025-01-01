Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Berlin

Mutter, Möpse & Moneten (2)

SAT.1Staffel 5Folge 35
Folge 35: Mutter, Möpse & Moneten (2)

45 Min.

Die Kölner Polizei bittet die Berliner Kollegen um Hilfe: Eine 15-Jährige ist in Köln verschwunden, die Spur führt nach Berlin. In Kooperation mit der Kölner Polizei beginnt zusammen mit der Mutter des Mädchens eine aufreibende Suche. - Ein Paar möchte kurz vor einem Konzert Tickets kaufen. Dabei erhalten sie jedoch gefälschte Karten ... - In einem Park hören die Polizisten laute Schreie. Eine Wahrsagerin wurde attackiert und liegt verletzt in ihrem Zelt.

