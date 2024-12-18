Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 13: Vermisstes Pony
45 Min.Folge vom 18.12.2024Ab 12
Otto wurde geklaut: Ein kleines Mädchen vermisst ihr Minipony. Zunächst gerät ein Handwerker unter Verdacht - Ein K.I. generierter Social-Media-Post lässt es fälschlicherweise so aussehen, als hätte eine Frau eine Affäre mit ihrem Chef. Warum und wer steckt dahinter? - Eine Putzfrau hat bei der Arbeit eine vermeintliche Einbrecherin niedergestreckt. Auch der Hausbesitzerin ist die Frau fremd. Ist die Lösung wirklich so simpel?
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2024
