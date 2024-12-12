Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 18: Mein größter Fan
45 Min.Folge vom 12.12.2024Ab 12
Eine Frau wird direkt vor der Wache bewusstlos geschlagen. Zunächst fehlt ihr die Erinnerung. Was ist wohl passiert? - Die Sängerin einer Schlagerband verschwindet spurlos. Auch Gagen und Tourbus fehlen. Ist ihr etwas zugestoßen oder steckt sie etwa selbst dahinter? - Eine Braut bekommt auf ihrer Hochzeit einen allergischen Schock. Die Mutter der Braut vermutet sofort einen Angriff. Kann es ein Versehen gewesen sein?
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1