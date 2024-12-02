Horror-Umzug: Junge Frau wird vermisstJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 2: Horror-Umzug: Junge Frau wird vermisst
45 Min.Folge vom 02.12.2024Ab 12
Eine junge Frau wird beim Umzug entführt. Wer steckt dahinter: Ex-Freund, Umzugshelfer oder liebestoller Nachbar? - Ein Achtjähriger behauptet, dass er auf dem Rad von einem Auto angefahren wurde. Ein als Verkehrsrowdy polizeibekannter Nachbar gerät in Verdacht - Nächtliche Schüsse im Einfamilienhaus: Die Haubesitzerin verharmlost den Fall, doch die Beamten wittern ein blutiges Verbrechen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die neuen Einsätze
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1