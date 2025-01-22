Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die neuen Einsätze

Verzweifelt gesucht

SAT.1Staffel 1Folge 23vom 22.01.2025
Verzweifelt gesucht

Verzweifelt gesuchtJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die neuen Einsätze

Folge 23: Verzweifelt gesucht

45 Min.Folge vom 22.01.2025Ab 12

Eine Mutter ist besorgt, als ihr Sohn verschwindet. Eine schwangere Frau glaubt, dass ihr Mann entführt wurde. Gibt es einen Zusammenhang zwischen den Fällen? - Die Polizisten greifen zwei Mädchen unbeaufsichtigt beim Flohmarktverkauf auf. In ihrem Sortiment: Sextoys. Die Beamten konfrontieren die Mutter - Ein vermummter Mann überfällt ein Antiquitätengeschäft. Die Angestellte sperrt er ins Hinterzimmer und verschwindet. Wer ist der Mann?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die neuen Einsätze
SAT.1
Auf Streife - Die neuen Einsätze

Auf Streife - Die neuen Einsätze

Alle 2 Staffeln und Folgen