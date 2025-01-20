Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 24vom 20.01.2025
45 Min.Folge vom 20.01.2025Ab 12

Im neuen Dienstwagen wird eine frisch beförderte Pflegefachfrau mit einem Ziegelstein beworfen. Besteht zwischen Beförderung und Angriff ein Zusammenhang? - Ein Mann behauptet, sein Nachbar habe einen Köder gelegt, um seiner Katze zu schaden. Dieser entgegnet, die Katze habe seinen Wellensittich gefressen - In einem Haufen aus Müllsäcken voller Tapetenreste, findet eine Frau ihre Schwester bewusstlos auf. Hat ihr jemand etwas angetan oder war es ein Unfall?

