Gefährliche BeförderungJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 24: Gefährliche Beförderung
45 Min.Folge vom 20.01.2025Ab 12
Im neuen Dienstwagen wird eine frisch beförderte Pflegefachfrau mit einem Ziegelstein beworfen. Besteht zwischen Beförderung und Angriff ein Zusammenhang? - Ein Mann behauptet, sein Nachbar habe einen Köder gelegt, um seiner Katze zu schaden. Dieser entgegnet, die Katze habe seinen Wellensittich gefressen - In einem Haufen aus Müllsäcken voller Tapetenreste, findet eine Frau ihre Schwester bewusstlos auf. Hat ihr jemand etwas angetan oder war es ein Unfall?
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1