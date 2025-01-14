Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die neuen Einsätze

Aufruhr auf dem Amt

SAT.1Staffel 1Folge 29vom 14.01.2025
Aufruhr auf dem Amt

Aufruhr auf dem AmtJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die neuen Einsätze

Folge 29: Aufruhr auf dem Amt

44 Min.Folge vom 14.01.2025Ab 12

Ein Termin beim Arbeitsamt eskaliert, wobei die unschuldige Sachbearbeiterin als Geisel genommen wird. Was ist der Auslöser für solch ein Verhalten? - Die Beamten ermitteln im Fall von Brandstiftung in einer Kapelle. Die Verdächtigen: ein Teenager und ein junges Mädchen. Wer ist der Feuerteufel? - Ein Pilot hat sich mit drei Frauen gleichzeitig verabredet. Am Ende des Abends ist sein Sportwagen weg. Waren drei Dates etwa eins zu viel?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die neuen Einsätze
SAT.1
Auf Streife - Die neuen Einsätze

Auf Streife - Die neuen Einsätze

Alle 2 Staffeln und Folgen