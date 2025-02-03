Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 41: Tempo 30
44 Min.Folge vom 03.02.2025Ab 12
Ein Auto kracht in einen Vorgarten und ein Teenager gilt als vermisst. Doch die Ermittlungen enthüllen noch mehr - Die Polizei muss einen Nachbarstreit aufklären und ermitteln, wer die Autoreifen aufgeschlitzt hat. Der Nachbar, der Halter selbst oder jemand ganz anders? - Ein Detektiv wird niedergeschlagen und seiner Kamera-Drohne beraubt. Hat er etwas gefilmt, das auf keinen Fall ans Tageslicht kommen sollte?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die neuen Einsätze
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1